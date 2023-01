Bacio tra Oriana e Daniele al GF Vip | ecco la ship che meritiamo di vedere – VIDEO

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’attrazione traMarzoli eDal Moro è evidente fin dal primo giorno. La venezuelana, entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva “virato” verso Antonino Spinalbese, sicuramente più semplice da conquistare.traal GF Vip Dopo la “rottura” con Antonino, traè tornato il sereno fino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Fatto Quotidiano

Oriana e Daniele al GF Vip Dopo la "rottura" con Antonino,Oriana e Daniele è tornato il sereno fino all'ingresso di Onestini che si è avvicinato alla venezuelana in maniera molto ...Su 'Tuttosport', invece, l'intervista di Bremer a tre giorni dalla sfidaNapoli e Juventus che ... 'Sono arrivato alla fine', con la bella foto delalla maglia. Poi un fatto molto grave: 'L'... Un posto al Sole e il caso del bacio gay: “Potevano evitarlo in fascia protetta” Bacio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip: ecco la ship che ci meritiamo di vedere, cosa è successo stanotte.ossìa il primo bacio fra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. Parliamo di mesi fa perchè il veneto ha perso la testa per la bella venezuelana appena lei ha fatto la prima comparsa nella piscina della ...