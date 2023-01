Baby box | cosa sono e le migliori da acquistare

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 10 gennaio 2023) La nascita di un bambino è un evento importantissimo per la vita dei genitori. Spesso viene accompagnata da regali e viene preceduta da una fase di acquisti per avere già pronto tutto il necessario per accogliere il piccolo nascituro in famiglia. Dalle liste nascita al kit necessario per l’ospedale o la clinica, i genitori si preparano al grande giorno con tutta una serie di accorgimenti e materiali utili. In Finlandia, dal 1938, il Governo ha donato alle donne incinte una cosiddettabox, una scatola di cartone al cui interno vengono forniti circa una cinquantina di articoli: pannolini, termometri, libri, tutine, calzini e molto altro. Addirittura, la scatola può essere utilizzata come una culla per i primi mesi. Il programma fu avviato con il tentativo di ridurre il tasso di mortalità infantile che in Finlandia, purtroppo, era molto elevato, anche perché le ...