Avellino | Fratelli d’Italia | “Mercato torni alla vecchia sede di Piazzale degli Irpini”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl circolo territoriale F.D.I., nella persona del commissario cittadino, avv. Vincenzo Quintarelli, chiede che il sindaco Gianluca Festa revochi con urgenza l’ordinanza di proroga, per un ulteriore anno, della ubicazione provvisoria delbisettimanale a Campo Genova avvenuta con l’ordinanza n° 3 del 02/03/2023. L’avvocato Quintarelli ricorda al primo cittadino che le ragioni per le quali si è reso necessario lo spostamento delda, riferibile ad una precedente ordinanza sindacale, la numero 1 del 04/01/2023, con cui si destinava l’areafermata e stazionamentoautobus extraurbani Air, non sono più esistenti dato il trasferimento di tutti i capolinea ...