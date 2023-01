Avellino | bus Air in fiamme | terrore a bordo per autista e passeggeri

Fanpage.it

Per l' autostazione Air diè il giorno della prova del nove. Con la riapertura delle scuole, e quindi il ripristino degli orari a servizio degli studenti, infatti, per la struttura di via Fariello, che dal 23 dicembre ...... con gli incrementi dei pedaggi autostradali e, in molte città, con i rincari dei biglietti dei... Abbiamo fatto il punto con Pasquale Russo, segretario FAI Provinciale di Salerno ". La F. ... A fuoco un bus Air Avellino, terrore a bordo: mezzo avvolto dalle ... Un bus di linea della società regionale Air Autoservizi è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la marcia. Paura, ma nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo e per l’autista. I vigili ...& I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13'40& sono intervenuti a Santa Paolina, alla frazione Santa Lucia sulla strada Provinciale 55, per un incendio che ha riguardato un autobus di linea in fiamm ...