Avatar | La via dell' Acqua e il diritto di criticare la trama

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il paradosso culturale dei blockbuster esteso al franchise di James Cameron, rappresentante emerito di genere: una riflessione sulla polarizzazione estremae parti e sull'importanzae argomentazioni nel giudicare: La via. Il sorprendente: La viadi James Cameron è un successo. Raggiunto il miliardo e mezzo, il secondo capitolo'epopea fantascientifica Disney ha cominciato a generare profitti, dando quindi il via libera all'autore di concludere la sua annunciata pentalogia cinematografica - che forse proseguirà anche ad oltranza. Un risultato per nulla scontato che migliora di settimana in settimana al boxoffice, al momento con un drop di appena il 34% a circa un mese dall'uscita ufficiale. ...