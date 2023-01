Auxerre-Tolosa mercoledì 11 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sfida tra due neopromosse valevole per il diciassettesimo turno di Ligue1: l’di Pelissier prova a muovere la classifica ospitando nel suo stadio il. Faticosamente i diplomats hanno avuto ragione del Dunkerque nei trentaduesimi di coppa di Francia, dopo essere stati acciuffati nel finale dai fiamminghi. Nessun errore dal dischetto e arriva la prima gioia dell’anno solare per il tecnico ex Lorient InfoBetting: Scommesse Sportive e

Footballnews24.it

7 - 1 per ilsul Lannion FC, l'passa solo ai rigori sul Dunkerque, il Lille passa 2 - 0 con gol di David e Bayo sul Troyes nel big match della serata. Di seguito tutti i risultati: ......30 Jura Sud - AC Ajaccio 15:30 Loon Plage - Reims 15:30 Reims Ste Anne - Pays de Cassel Rinviata Aubagne - Chambery 18:00 Avoine - Vierzon 18:00 Dunkerque -18:00 Lannion -18:00 ... Auxerre-Tolosa, il pronostico: ospiti favoriti, stuzzica il 2 Mercoledì 11 gennaio andrà in scena il match di Ligue 1 tra Auxerre e Tolosa, con gli ospiti favoriti per la vittoria ...La Coppa di Francia 2022/23 entra sempre più nel vivo, con le sfide dei trentaduesimi di finale andate in scena in questo fine settimana. In primo luogo l’Ajaccio ha battuto 1-2 lo Jura Sud Lavans, co ...