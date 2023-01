Autonomia differenziata | De Luca attacca Calderoli | «Ha cambiato la bozza»

ilmattino.it

In questi giorni si discute molto die delle insidie che potrebbero esserci proprio su scuola e sanità. Lei che è così favorevole al modello finlandese - caratterizzato, come ...'L'esplicita dichiarazione della premier in Parlamento vuole associare la riforma della forma di Stato e di governo con il percorso di. Cioe' il trasferimento di poteri, competenze e funzioni alle Regioni. Queste due cose descrivono un quadro che rischia di essere pericoloso'. Lo dice Enrico Borghi, senatore ... Autonomia differenziata, De Luca: «Apriremo una guerra politica durissima» Non è vero, come dice il ministro, che il decreto non favorisce le Regioni più ricche: infatti lascia in vita l’iniquo criterio della spesa storica ...Parla il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: "L'Autonomia differenziata incrementerà le diseguaglianze".