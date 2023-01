Auto | al via ecoincentivi | tutti gli sconti e le condizioni per i bonus

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Partono domattina, 10 gennaio, alle ore 10 gli incentivi 2023 per l'acquisto die motocicli a zero o basse emissioni: un pacchetto totale da 630 milioni di euro che punta a ridurre l'impatto inquinante del parco circolante, e che può essere sfruttato sia da privati, che da aziende, noleggiatori e imprese di car sharing, e che non prevede in alcune fasce la necessità di rottamare un veicolo più anziano e inquinante. Isono utilizzabili da chi ha sottoscritto un contratto di acquisto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 ma la gestione della pratica - sulla piattaforma https://eco.mise.gov.it/ - è affidata a concessionari e rivenditori: niente fai da te, insomma. Per capire l'entità dello sconto e leper ottenerlo bisogna considerare il livello di emissioni del ...

Il Sole 24 ORE

L'da rottamare deve essere intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi e deve avere una omologazione fra Euro 0 ed Euro 4. - ...... gestite anche da soggetti autorizzati a operare insperimentale. La deroga per il car - ... Sono 2.415 quelle per lestoriche e 1.715 quelle per turnisti e volontari. 'I dati delle deroghe ci ...