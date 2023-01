Australian Open 2023 | risonanza magnetica ok per Musetti | ci sarà a Melbourne

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) Buone notizie per Lorenzo, che giocherà regolarmente gli. L’esito dellaalla quale è stato sottoposto l’azzurro è negativo, si tratta soltanto di un’infiammazione alla spalla per l’Illusionista di Carrara, che è stato costretto a ritirarsi in finale di United Cup contro Tiafoe, dopo aver perso il primo set per 6-2. L’azzurro aveva lamentato già dopo tre game un problema alla spalla, per fortuna non si tratta di un infortunio non superabile entro pochi giorni, quindi la sua partecipazione al primo Slam dell’anno anon è in discussione per la testa di serie numero 18 del tabellone. SportFace.