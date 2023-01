Australian Open 2023 | qualificazioni femminili | Stefanini in semifinale | Errani battuta da Jang

Virgilio Sport

L'ex numero uno al mondo non parteciperà aglie sembra sempre più lontana dal tennis ...Il forfait di Carlos Alcaraz, che salterà l'per un infortunio al muscolo semi - membranoso della gamba destra, apre nuovi scenari nella corsa per il numero 1 nel ranking ATP. Il murciano, che l'anno scorso è diventato il piiù ... Djokovic, tensione verso gli Australian Open: la difesa di un ex numero 1 Australian Open, quasi tutto pronto a Melbourne per il primo Grande Slam di tennis del 2023. Ecco date, orari, guida al torneo e dove vederlo in tv.Una vittoria e una sconfitta in campo femminile per quanto riguarda l’Italia nelle qualificazioni degli Australian Open 2023 in corso di svolgimento a Melbourne. Il tutto si consuma già durante le pri ...