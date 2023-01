Australian Open 2023 | Novak Djokovic resta l’uomo da battere Riparte la caccia a Nadal per la classifica delle vittorie Slam

(Di martedì 10 gennaio 2023) 22: questo è l’obiettivo che intende raggiungerecon il suo ritorno agli. Lo scorso anno il serbo non poté giocare il torneo a seguito di una vicenda ormai ben nota: andato a Melbourne con un’esenzione speciale in tempo di restrizioni Covid-19. Non vaccinato, fu al centro di una vicenda estremamente rumorosa che si concluse con la sua espulsione dal Paese dopo 12 giorni tra detenzione, procedimenti legali, interventi a tutti i livelli e quant’altro. Con il cambio di governo, il nuovo Ministro dell’Immigrazione Andrew Giles ha cancellato quello che, originariamente, era un divieto di ingresso in Australia per tre anni. Traduzione:è già nel Paese e ha oltretutto vinto ad Adelaide, preparandosi per quella che è a tutti gli effetti una rincorsa ...

Ubitennis

L'ex numero 1 del mondo ha annullato un match point nel secondo set e ha fatto valere la sua esperienza nel terzo, incamerando fiducia in vista degli. Il primo Slam stagionale ...I due azzurri sembrano aver smaltito i rispettivi problemi ... Australian Open, quattro pretendenti al trono: chi la spunterà tra Alcaraz, Ruud, Tsitsipas e Djokovic Nick Kyrgios commenta in tono sarcastico lo stupore di un giornalista australiano che si dice sorpreso per la velocità con cui i biglietti per il suo match di esibizione contro Novak Djokovic sono sta ...MELBOURNE - Dopo Henri Laaksonen, vittorioso ieri sul'italiano Bonadio, in campo maschile anche Leandro Riedi (Atp 135) e Dominik Stricker (Atp 119) restano in corsa per un posto nel tabellone ...