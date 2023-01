Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari | i rincari di novembre 2022

24+

Inflazione persistente,tassi di interesse ed effetti del conflitto in Ucraina. Sono questi i fattori che hanno spinto la Banca Mondiale a rivedere le proprie previsioni di crescita sia per le economie avanzate ...Lo studio espande la ricerca che gli scienziati hanno pubblicato nel marzo 2022, che aveva scoperto collegamenti tra elevati livelli di sodio nel sangue e l'rischi di insufficienza ... Benzina, perché non c'è speculazione dietro l'aumento dei prezzi - 24+ TRIESTE - Tra meno di sei mesi, il 1° giugno 2023, sarà definitivo il passaggio della concessione autostradale da Autovie Venete alla Newco Alto Adriatico, con il ...Benzina, l'Antitrust vuole mettere la lente di ingrandimento sull'aumento dei prezzi, e ha chiesto alla Finanza la documentazione per valutare pratiche scorrette. Il presidente dell'Autorità Garante d ...