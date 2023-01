Attento a usare il bancomat di un altro | denuncia automatica | cosa non puoi più fare

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 10 gennaio 2023)ildi un, può accaderti qualche potrebbe non piacerti! E’ sempre nel nostro portafoglio. Ormai è importante quanto la carta d’identità, la tessera sanitaria e la patente. Lei conclude il poker di carte “immancabili”. La carta per il prelievo alè qualche “vale” ancora di più. Perché in quella carta ci sono i nostri “risparmi”.ildi un(I Love Trading)Ilè sempre un appuntamento pressoché quotidiano, per prelievi, versamenti. Importante, però, che si utilizzi sempre la propria di carta, non quella di qualcun, poiché si potrebbe incorrere in qualche conseguenza non piacevole. ...