ATS di Brescia | Concorso per 1 Assistente Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’Agenzia di Tutela della Salute diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diCon decreto del direttore generale dell'A.T.S. din. n. 713 del 29 novembre 2022 é indetto ilpubblico, per la copertura di un posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di, categoria C (decreto D.G. n. 713 del 29 novembre 2022). Requisiti ed Invio della Domanda Possono essere ammessi alpubblico coloro che ...