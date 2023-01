Atletica | Marcell Jacobs parla bene di Mattia Furlani | “Farà strada”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un parere interessato. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport,ha commentato quanto fatto daal PalaIndoor di Ancona. Il campione d’Europa U18, infatti, è stato autore di un’interessante misura nel salto in lungo, realizzando 7.73 metri, sfruttando così il suo sesto tentativo. Un risultato di rilievo internazionale, avvicinando il record italiano U20 detenuto da Gabriele Chilà (7.78 nel 2016) e ad appena due centimetri dal risultato proprio didel 2013, quando ancora il bi-campione olimpico si cimentava in questa specialità in quella fascia d’età. “Diamogli tempo, gestiamolo: deve lavorare sulla tecnica, ma ha talento.“, ha dichiaratoalla Rosea, sottolineando ...

Jacobs è a lavoro a Dubai, dove rimarrà fino a fine mese. L'obiettivo è quello di preparare al meglio la stagione indoor, con gli Europei per poi concentrarsi su quella all'aperto e sui ..."Avete sentito bene! Dopo una lunga preparazione invernale, finalmente debutterò il 4 febbraio alla Orlen Cup di Lodz. Non vedo l'ora di scendere in pista". CosìJacobs, attraverso i propri account social, ha ufficializzato ciò che ormai tutti sapevamo: il doppio campione olimpico ripartirà dalla Polonia (a circa 90' da Varsavia) e da un meeting indoor ... Atletica, arriva la conferma di Marcell Jacobs: primo evento del 2023 a Lodz