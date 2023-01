Atletica | gli Azzurri verso i Cinque Mulini di Cross | Crippa vuole stupire

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il sognoe una gara femminile di classe mondiale. È, in sintesi, lo scenario che si presenterà sui prati domenica 15 gennaio per lanumero 91, la classicissima gara di corsa campestre tappa Gold del World AthleticsCountry Tour a San Vittore Olona (Milano) presentata oggi in Sala Marco Biagi nella sede di Regione Lombardia a Milano. Il protagonista più atteso della corsa organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, che dal 1933 vive ininterrottamente il proprio rito mai fermata né dalla Seconda Guerra Mondiale né dalla pandemia, è il già annunciato Yeman: l’alfiere delle Fiamme Oro, campione europeo 2022 dei 10.000, dopo aver riportato venerdì scorso un azzurro sul podio al CampaccioCountry inseguirà il neanche troppo celato sogno di ...