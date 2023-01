Atalanta Vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono in corsa per un posto in Champions League, i granata per mantenersi distante dalla zona salvezza.Vssi giocherà domenica 15 gennaio 2023 alle ore 18 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I bergamaschi sono reduci dalla vittoria di Bologna che ha rilanciato le loro ambizioni europee e soprattutto interotto una striscia negativa che nelle ultime cinque partite li ha visti raccogliere soltanto un punto. I campani non stanno attraversando un momento particolarmente felice, come testimoniato dai due punti collezionati nelle ultime cinque partite. Il vantaggio sulla zona retrocessione resta comunque ancora buono, ma non bisogna rilassarsi ...