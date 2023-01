Atalanta super | vittoria in rimonta e 3 punti preziosi | Bologna ko

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Serata di festa per l’: i bergamaschi sono riusciti a portare a casa tressimi, battendo inil. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 6? con Orsolini ed il risultato è rimasto invariato fino a fine primo tempo . Solo al rientro in campo dall’intervallo l’è riuscita a reagire, ribaltando il risultato con Koopmeiner al 47? e Hojund al 58?. L’aggancia così le romane e si porta in sesta posizione, mentre ilresta fermo a 19. Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Verona e Cremonese, con i padroni di casa che hanno trionfato con un secco 2-0 grazie alla doppietta di Lazovic. L'articolo CalcioWeb.