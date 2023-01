Atalanta | i problemi restano ma quanto pesano i tre punti di Bologna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo. L’sbancae ritrova una vittoria che mancava dal 30 ottobre (sempre in trasferta a Empoli) e da quattro partite. Sempre con molta fatica, senza forse meritare ancora a pieno. Treche, come il pareggio risicato a La Spezia, non devono offuscare ima servonomeno a compattare l’ambiente. L’inizio per la Dea è un vero incubo: dopo 6 minuti incassa da Orsolini la rete più veloce subita in questa stagione, arrivata ancor prima del sigillo firmato Gyasi solo qualche giorno fa. Per gli uomini di Gasperini è una doccia gelata che aumenta la tensione all’interno della squadra, la quale va a sbattere continuamente contro il muro felsineo senza riuscire a inventare praticamente nessuna manovra imprevedibile e degna di nota. Continuando il paragone con la partita ...