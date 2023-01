Atalanta | domani test amichevole contro il Mapello

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo la vittoria ottenuta in trasfertail Bologna, i giocatori dell’stanno beneficiando di un giorno di riposo concesso da mister Giampiero Gasperini. Il lavoro, per i nerazzurri, riprenderàalle ore 15, quando, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, affronteranno unil, squadra bergamasca che milita nel campionato di Eccellenza lombarda. Si potrà assistere gratuitamente alla partita con ingresso fino a esaurimento posti (circa 400 in totale). SportFace.

Calcio Atalanta

