Aston Villa | passi avanti per Moreno | offerta presentata al Betis

Voce Giallo Rossa

Chiudono la top ten Unai Emery (Villarreal e) e Dorival Junior (Flamengo), appaiati al settimo posto, mentre sono noni Abel Ferreira (portoghese del Palmeiras) e Ugo Ibarra (Boca Juniors).'Ha avuto sfortuna quando si è infortunato per la Carabao Cup, la prima contro l'. Poi Martin [Dubravka] ha tenuto e ha fatto molto bene. Ora la situazione con [Jack] Butland in arrivo, ... FA Cup, il Man City ne fa quattro al Chelsea. Aston Villa beffato da un club di quarta serie Sono state annunciate le nomination per formare la migliore squadra dell'anno del videogame. Votazioni aperte da oggi e fino a martedì prossimo Il videogioco calcistico Fifa 23 ha annunciato sui propr ...Centrocampista centrale di grande prospettiva, Danilo è finito nel mirino di diverse squadre europee in vista di gennaio ...