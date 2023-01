Asta BOT 12 mesi domani 11 gennaio 2023 | prezzi della “prima” saranno in calo?

(Di martedì 10 gennaio 2023)11il Tesoro apre ufficialmente la stagione delle emissioni di titoli di stato del nuovo anno. Come da tradizione, il primo appuntamento è con l’BOT a 12. In collocamento andranno ben 7 miliardi del BOT scadenza 122024. Il codice ISIN dell’emissione non è stato ancora assegnato e sarà reso noto sempre. Invece il regolamento del titolo verrà comunicato giorno 13. L’BOT diarriva esattamente un mese e due giorni dopo l’ultima emissione di BOT annuali del 2022. Lo scorso 9 dicembre, infatti, il Tesoro collocava un BOT a 12. In quella circostanza il titolo strappò un discreto rendimento pari al 2,669%. Tale ...

InvestireOggi.it

A sorpresa, non sarebbe l'dia 12 mesi fissata per domani la prima emissione dell'anno del Tesoro. Nel pomeriggio di ieri, il Ministero di economia e finanze ha annunciato il collocamento sindacato di un nuovo BTp a ...FINANZA - Roma: il Tesoro colloca inannuali fino a 7 miliardi. Domande entro le ore 11. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ... L’anno del Tesoro inizia con un’asta BoT a 12 mesi dell’11 gennaio, ecco a quali prezzi e rendimento Annunciato il collocamento sindacato di un nuovo BTp a 20 anni, la cui scadenza ricade in un lasso temporale rimasto scoperto.Mercoledì 11 gennaio, il Tesoro terrà la prima asta di BoT a 12 mesi del nuovo anno. Sarà un’emissione per l’importo di 7 miliardi di euro, dunque abbastanza corposa. Del resto, nel corso del 2023 tra ...