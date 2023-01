Assegno unico Inps | i pagamenti di gennaio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il nuovo anno porta novità per i percettori dell’e universale per i figli a carico che intanto attendono iInizia il nuovo anno e per i percettori dell’e universale erogato dall’ci saranno alcune novità. Infatti, è prevista la rivalutazione dell’al tasso di inflazione che, in riferimento ad ottobre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Aggiornato oggi l'Osservatorio statistico sull'Universale dell'Inps. Nel periodo marzo - novembre 2022 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi. La spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 11,1 ...A partire dal 1° marzo 2023, sarà più semplice ricevere l'e Universale (AUU) per i figli a carico. Infatti, l'INPS proseguirà in automatico il pagamento per chi già ne usufruisce. Lo ha ribadito lo stesso Istituto, con un comunicato stampa del ...Nella nuova Legge di Bilancio sono stati decisi gli stanziamenti per i bonus 2023, aiuti economici a sostegno delle famiglie ...A partire dal 1° marzo 2023, sarà più semplice ricevere l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico. Infatti, l’INPS proseguirà in automatico il pagamento per chi già ne usufruisce. Lo ha ...