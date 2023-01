Assegno unico e maggiorazioni 2023 | a chi spettano?

L' osservatorio statistico dell' INPS sull'e universale per i figli a carico, pubblicato dall'Istituto il 10 gennaio 2023, fornisce un quadro completo in relazione ai beneficiari e ai valori economici. Dal monitoraggio delle ...È quanto emerge dall'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Universale (AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di ...Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono inoltre confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con dis ...Nella nuova Legge di Bilancio sono stati decisi gli stanziamenti per i bonus 2023, aiuti economici a sostegno delle famiglie ...