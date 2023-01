Assalto al Parlamento | bloccati i conti di Jair Bolsonaro che ha sobillato gli eversori

(Di martedì 10 gennaio 2023)prende le distanze ma è sotto gli occhi di tutti che lui sia stato ilre, esattamente come fece a suo tempo T rump . Il vice procuratore generale della Corte deibrasiliana, ...

Sky Tg24

Non c'era solo l'ai Tre Poteri. Il piano messo a punto dai " terroristi golpisti " di Jair Bolsonaro era molto più articolato di quello che appare. Messo a punto da settimane in riunioni ristrette e poi in ...... Anderson Torres, e ai finanziatori dell'di domenica alla Presidenza della Repubblica, ale alla Corte Suprema. Brasile, assalto al Parlamento e ai palazzi delle istituzioni: cos’è successo. FOTO L'assalto ai palazzi del Parlamento e del governo a Brasilia da parte dei suoi sostenitori che contestano la vittoria alle scorse elezioni ...Il vice procuratore generale della Corte dei conti brasiliana, Lucas Rocha Furtado, ha disposto il blocco dei conti bancari intestati all'ex presidente Jair Bolsonaro ...