Asllani | Gosens | Correa Dopo il flop Monza | c’è l’altra Inter per non snobbare la Coppa Italia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Senza Handanovic, Brozovic, Barella, Calhanoglu e Lukaku. Ma con la motivazione di chi deve mettersi in mostra in una competizione che Simone Inzaghi non ha mai snobbato in carriera. L’allenatore ha vinto due volte lae cerca il tris, ma il cammino della suaparte da San Siro contro un Parma che non vuole passare per vittima sacrificale. Nel giorno del ritorno di Gianluigi Buffon da avversario, l’perde Samir Handanovic, costretto a fermarsi per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Spazio quindi al primo portiere Onana, mentre in difesa si rivedranno De Vrij e D’Ambrosio. La rivoluzione dovrebbe coinvolgere anche Bellanova, Gagliardini,. L’unico dubbio di formazione riguarda l’attacco: Dzeko o ...