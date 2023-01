Ascolti tv | i dati di lunedì 9 gennaio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Glidi ieri sera Nella serata di ieri,, ottiene buoni risultati la prima puntata della fiction su Dalla Chiesa, Il Nostro Generale. La produzione Rai ottiene 3.957.000 spettatori pari al 19.9% di share. Alle spalle su Canale Cinque, cala il Grande Fratello Vip con 2.682.000 spettatori con uno share del 20.1%. Su Rai2 la nuova edizione di Boss in Incognito ottiene 1.265.000 spettatori (7%). Su Italia1 Fast & Furious 5 raccoglie 1.273.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Report porta a casa 1.533.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 687.000 spettatori (4.4%). Leggi anche: “Il nostro Generale”: arriva la fiction Rai su Dalla Chiesa L'articolo proviene da 361 Magazine.

