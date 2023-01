Ascolti Grande Fratello Vip 7 | ventisettesima puntata 9 gennaio | ecco i dati auditel del prime time

(Di martedì 10 gennaio 2023)TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 92023, ilVip è andato in onda con la suatrasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.a seguire idella prima serata di ieri.Vip 7,Vince... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Piper Spettacolo Italiano

... di melodie, che saziano l'intimo, danno serenità e che, quando le, ti regalano sempre ... così il fagottista Massimo Martusciello ci introduce al concerto, che si preannuncia di...... che non brilla per gli, replica: "Sono andata io dal direttore Stefano Coletta ... In Rai ho trovatoaccoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in ... Ascolti TV 9 gennaio 2023, dati auditel ieri sera: Grande Fratello Vip contro Il Nostro Generale Gf Vip 7, ecco gli ascolti della ventisettesima puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Ottimi gli ascolti de Il nostro generale su Rai 1 con quasi 4 milioni di spettatori. Il GF VIP 7 resta indietro: ecco i dati del 9 gennaio 2023 ...