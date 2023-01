Ascolti 9 gennaio | quanto ha fatto la 27esima puntata del Grande Fratello Vip

SuperGuidaTV

... c'era Ziggy, c'era David Bowie e c'era un terzo personaggio figlio dei suoiamericani. "... FOTO Lo stile del cantante scomparso il 102016 è rimasto inimitabile: dalle capigliature ...Era il 102013 quando l'ex premier affrontò il giornalista torinese su La7 , nel programma ... Nell'anniversario di quella prodezza - che segnò un record assoluto di- il Cavaliere ha ... Ascolti tv, lunedì 9 gennaio 2023: Il nostro generale (19.9%), Grande Fratello Vip 2022 (20.1%) | Dati Auditel Stasera in tv l'imperdibile l'intervista al principe Harry: il fratello, la morte di Diana, il futuro con Meghan Markle. Dove vederla ...Una settimana più che buona per la AEW, tutti i suoi show registrano un aumento degli ascolti, anche Battle of the Belts V ...