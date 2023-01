Ascoli | Dionisi | «A fine campionato dobbiamo essere in una posizione di classifica che ci permetta di sognare»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Federico, capitano dell’, ha parlato della stagione dei bianconeri in Serie B ai microfoni ufficiali del club Federico, capitano dell’, ha parlato della stagione dei bianconeri in Serie B ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «Credo che la seconda parte di stagione sia improntata, per lo più sono scontri diretti, laè talmente corta ed equilibrata che sarà importante trarre il meglio da ogni partita per arrivare ain unadiche cidi. È untanto equilibrato, non mi aspettavo un Frosinone che disputasse un girone di andata di questo genere, ma che potesse ...

Piceno Oggi

Per restare agganciati al treno delle migliori questa tendenza va invertita, l'è sempre ... Non solo Marcel è stato fuori per infortunio,nella prima parte di campionato non giocava, ma ...... Antonucci (Cittadella), Bonfanti (Modena), Torregrossa (3; Pisa), Gondo (1;), Folorunsho (Bari), Pavoletti (Cagliari), 4 reti: Cerri (1, Como), Cutrone (Como ),(1;), Favilli (... Ascoli, Dionisi: "A Terni sarà una partita importante, non vediamo l ... Il capitano dei bianconeri: "La Ternana Sarà una partita molto importante e affascinante perché sono in palio tre punti pesanti" ...Ecco le parole dell’attaccante bianconero sulla sfida alla Ternana, ma anche sul futuro della formazione marchigiana “Sarà una partita molto importante e affascinante perché sono in palio tre punti pe ...