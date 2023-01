Arrestati quattro ultrà Piantedosi | Vietare le trasferte si può

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - La polizia ha arrestato, a Roma, altri due tifosi giallorossi in relazione agli scontri con i tifosi del Napoli verificatisi ieri sull'Autosole. I due, secondo quanto apprende l'AGI, sarebbero stati bloccati poco fa nella Capitale. Nelle scorse ore era stato arrestato Martino Di Tosto, 43enne,della Roma già coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman dell'Hellas Verona. Per l'arrestato, difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, l'udienza per direttissima è fissata per martedì. La Digos ha poi notificato un arresto in flagranza differita ad Antonio Marigliano, 35 anni. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza di convalida davanti al giudice. Il tifoso partenopeo, aderente al gruppo 'Brigata Carolina' della curva A dello stadio Maradona, risulta avere precedenti di polizia. È stato arrestato per possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi ...