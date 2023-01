Armi a Kiev per dare la spallata a Putin Conversazione con Mikhelidze

Leggi su formiche

(Di martedì 10 gennaio 2023) È in corso un’accelerazione sulla spedizione di nuovi e più tecnologici armamenti per rinforzare l’Ucraina e permettere non solo la resistenza, ma una controffensiva contro l’invasione voluta da Vladimir. “Davanti a questa spinta su forniture sempre più efficienti qualitativamente e anche più efficaci in termini offensivi, anche l’Italia sarà portata a muoversi per non rischiare di essere marginalizzata in ambito europeo e Nato”, spiega Nona, analista esperta di spazio post-sovietico dello IAI, in unacon Formiche.net. Se a Roma occupano i media le ricostruzioni sulle titubanze riguardo all’invio di certe forniture — con i timori di lasciare scoperta, indifesa l’Italia, smentiti dal ministro Antonio Tajani — altrove si discute di carri armati. Mezzi che andrebbero a sostenere la spinta controffensiva. ...