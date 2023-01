(Di martedì 10 gennaio 2023) L'assessore Manneschi: "Un riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto finora nel processo dizzazione ...

L'assessore Manneschi: "Un riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto finora nel processo di digitalizzazione ...Sono 4 i tifosi arrestati dalla polizia nelle ultime ore per gli scontri nell'autogrill Badia al Pino, sull'autostrada A1 all'altezza di. Proseguono le indagini della Questura dellatoscana alla ricerca di tutti i protagonisti della violenza di domenica 8 gennaio all'ora di pranzo. col/sat/gtr Arezzo “città pilota” per la sperimentazione della piattaforma notifiche digitali