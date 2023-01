Anzio | stanziati 50mila euro per estendere gli impianti di videosorveglianza

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023)– Adè stato adottato in questi giorni l’atto amministrativo che stanzia 50.000(40.000 Regione e 10.000Comune) per l’affidamento dell’implementazione del sistema dial centro cittadino e nelle zone limitrofe, per contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti e per un adeguato controllo del territorio. Si tratta di un provvedimento concreto, con un finanziamento già erogato all’Ente Comunale, che consentirà il collegamento del sistema dicon il Comando della Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine. Allo stesso tempo, su preciso indirizzo della Commissione Straordinaria, il Comune diha adottato tutti gli atti per richiedere i fondidal decreto sicurezza urbana ...