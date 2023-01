leggo.it

Una ha detto: vi uccido' 'Ci dispiace, è morto': paura in ospedale, i parenti della vittima insultano e picchiano medici e infermieri Alassio,a sangue in casa Stando alle prime ...Una donna di 70 anni è stataa sangue in casa da uno sconosciuto in pieno giorno. E' successo sabato mattina ad Alassio (... L', sotto shock, lo ha descritto come alto, magro e col volto ... Anziana pestata a sangue in casa: «Volto devastato, aggressione violentissima». L'orrore ad Alassio Orrore in Liguria. Un'anziana di 70 anni è stata pestata a sangue in casa da uno sconosciuto in pieno giorno. È successo sabato mattina ad Alassio (Savona): una ...(ANSA) - ALASSIO, 10 GEN - Una donna di 70 anni è stata pestata a sangue in casa da uno sconosciuto in pieno giorno. E' successo sabato mattina ad Alassio (Savona): una aggressione violentissima a cau ...