Antonella Clerici | gelo in studio a È sempre mezzogiorno | l’attacco in diretta imbarazza tutti

RicettaSprint

Di Martina De Marco - 10/01/2023 Il botta e risposta in studio ha fatto calare il gelo fra i telespettatori, con unache non le manda certo a dire Nuovo anno ma stesso format per la trasmissione 'E' sempre mezzogiorno' , capitanata dall'instancabileche, a distanza di anni, ...... con la voce rotta, ha risposto: Lo chef di È sempre mezzogiorno come non si era mai visto: 'È stata una cosa davvero toccante' Se già la morte di Gianluca Vialli aveva scosso... È sempre mezzogiorno batosta per Antonella Clerici: la conduttrice ... Antonella Clerici e il suo chef ricordano Gianluca Vialli: "È stato emozionante" La morte di Gianluca Vialli continua a scuotere gli animi sia del mondo ...La simpatica Antonella Clerici alle prese con una malattia che non lascia scampo, di quelle che solo a pronunciarne il nome fanno paura.