Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 10 gennaio?

(Di martedì 10 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 10Ariane si sveglia di punto in bianco in piena notte e vede la figura di un uomo che sembra essere Karl nella sua stessa stanza. Nel frattempo, Shirin racconta a Josie di aver fatto l’amore con Henning e di essere al settimo cielo. Gerry, che non vuole perdere la donna, decide di andare a trovare Shirin e trova, nella fontana del Fürstenhof, una bottiglia con dentro un messaggio....

Tv Sorrisi e Canzoni

