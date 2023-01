Ant-Man and the Wasp | Quantumania | il trailer svela il debutto di MODOK nel MCU

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il nuovodi Ant-Man and theoffre un primo sguardo aldinel Marvel Cinematic Universe. Il nuovocompleto diha annunciato l’inizio di una nuova dinastia per il MCU. Se da un lato ilha anticipato ulteriori dettagli sulla trama e sulla portata del potere di Kang il Conquistatore, dall’altro ha offerto un primo sguardo all’introduzione dinel MCU. Creato da Stan Lee e Jack Kirby,ha fatto la sua prima apparizione completa nei fumetti Marvel Comics in Tales of Suspense #94 del 1967. Il cattivo sarà interpretato inda Corey Stoll, che in precedenza aveva interpretato il cattivo Yellowjacket nel primo Ant-Man. ...

BadTaste.it Cinema

Ecco il final trailer diand The Wasp: Quantumania, l'atteso prossimo film dei Marvel Studios che arriverà il 15 febbraio ...Il prossimo 13 febbraio arriverà iland the Wasp: Quantumania ossia il primo film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Il trailer è giunto in nottata dagli States, e siamo pronti a condividerlo con voi insieme ... Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il trailer finale! Marvel e Disney hanno pubblicato nella notte il trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film di apertura della Fase 4 del MCU.Il 17 febbraio arriverà al cinema Ant-Man and the Wasp: Quantumania terzo capitolo della saga MCU dedicata all’Uomo Formica interpretato da Paul Ruud. Nelle ultime ore Marvel ha rilasciato un nuovo ...