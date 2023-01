Ant-Man and The Wasp | Quantumania | confermato il ruolo di Bill Murray nel film | di chi si tratta?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Con il nuovo trailer di Ant-Man and Theè arrivata anche la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios suldinel. Ant-Man and Thesta per arrivare sugli schermi, e nelvedremo anche. Ma chi interpreterà il celebre attore? Finora avevamo solo rumor in merito, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Si è parlato tanto deldinel cinecomic Marvel, e di ipotesi sull'identità del personaggio che l'attore di Ghostbusters avrebbe interpretato non ne sono mancate, ma il più recente comunicato stampa dei Marvel Studios che ha accompagnato il nuovo trailer di ...

ComingSoon.it

Oggi 10 gennaio è stato rilascio il trailer finale diand the Wasp: Quantumania che ha permesso finalmente di confermare che sì, anche Bil Murray sarà nel film del MCU .and the Wasp: Quantumania, che ruolo interpreta Bill ...Il 15 febbraio è la data da segnare per gli amanti del Marvel Cinematic Universe , poiché ci sarà il debutto cinematografico diand The Wasp: Quantumania . E proprio questa produzione è al centro dell'attenzione delle ultime ore, poiché è stato condiviso un trailer inedito e anche due nuovi poster . Vi ricordiamo che ... Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ecco il nuovo trailer in italiano Con il nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è arrivata anche la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios sul ruolo di Bill Murray nel film.Ant-Man and The Wasp: Quantumania: il nuovo trailer. I 15 febbraio arriva nelle sale italiane l'avventura Marvel che dà il via alla Fase 5. Video ...