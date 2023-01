Anna Maione | promessa del volley muore a 15 anni per un' aneurisma Il padre | Il mio angelo non c' è più

(Di martedì 10 gennaio 2023) Uncerebrale non le ha lasciato scampo. Una famiglia sprofondata nel dolore e nell'incubo per la morte della 15enne, giovanedella pallavolo. Aveva passato il giorno della...

ilmessaggero.it

Un aneurisma cerebrale non le ha lasciato scampo. Una famiglia sprofondata nel dolore e nell'incubo per la morte della 15enne, giovane promessa della pallavolo. Aveva passato il giorno della Befana con papà Giuseppe, mamma Imma e la sorellina, ma d'improvviso la tragedia. Il malore, la corsa in ospedale e la ..., una ragazza di 15 anni di Lanuvio, si è sentita male improvvisamente nella serata del 6 gennaio. La giovane è morta a causa di un aneurisma cerebrale. 15enne morta per aneurisma ... Malore mentre guarda la televisione con la sorella: Anna Maione, promessa del volley, muore a 15 anni Aveva 15 anni Anna Maione ed è morta per un aneurisma cerebrale. La ragazza era ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata portata d'urgenza la sera del 6 gennaio. Ma le sue condizio ...Lanuvio, circa duemila persone hanno preso parte al funerale di Anna Maione, la ragazza di 15 anni deceduta nel pomeriggio dell'otto gennaio all'ospedale Bambino Gesù di Roma ...