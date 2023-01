Angela Baraldi denuncia | “Il produttore mise un porno e io gli risposi così”

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’attricesi unisce al coro di donne che stanno facendo venire fuori storie assurde sul mondo del cinema. Anche lei ammette di essere stata molestata da un, quando rimasta sola con lui nel suo ufficio questi fece partire un film. La sua risposta però fu pronta e senza giri di parole, ma le mancò il coraggio dire. A rilanciare questa testimonianza, e quella di altre attrici, è l’associazione Amleta che le ha catalogate sotto l’hashtag #apriamolestanzediBarbablù.ha svelato: “Avevo capito l’aria che tirava, gli avevo intimato di non baciarmi o gli avrei sferrato un calcio nelle parti intime. Sono un tipo diretto, per nulla una bambola, e in parte questo mi ha sempre protetto. Quella volta però non mi bastò”. Ha deciso poi però di sorvolare ...

La Repubblica

Scopriamo cosa c'è da sapere su, l'artista, musicista e attrice protagonista nel film di Gabriele Salvatores Quo vadis babyè una famosa musicista e attrice del panorama italiano, nota soprattutto per ...Era nell'ufficio del produttore per parlare di lavoro, lui fece partire un porno. È successo ad, attrice e cantante. Una testimonianza del Me Too italiano che sta scoppiando nel mondo dello spettacolo e che ha l'hashtag della campagna "Apriamo le stanze di Barbablù", lanciata sui ... Movimento Me Too, l'attrice Angela Baraldi: "Il produttore mise un porno, era una ripicca per il mio no" Il racconto dell'attrice e cantante: "Per anni ho pensato che avrei dovuto denunciare. Non avendo prove, ho temuto di non essere creduta. I ...