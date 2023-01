Andretti Cadillac in F1 | solo un team supporta la candidatura

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'accordo raggiunto dacon, nel tentativo di persuadere la Formula 1 e le squadre ad accettare unaavversata in più occasioni, non sposta quelli che sono gli equilibri ...

Agenzia ANSA

L'accordo raggiunto dacon, nel tentativo di persuadere la Formula 1 e le squadre ad accettare una candidatura avversata in più occasioni, non sposta quelli che sono gli equilibri tecnici emersi nel corso ...... che saranno semplificate e volte alla sostenibilità, la Federazione e Liberty Media hanno già ricevuto la manifestazione di interesse di, i quali puntano ad entrare nel Circus ... GM vuole correre in F1 con il team Andretti Cadillac - Attualità Il fronte compatto del no all'ampliamento della griglia non sembra aver subito l'appeal dell'accordo raggiunto da Andretti con Cadillac ...La scorsa settimana la FIA ha aperto alla possibilità di avere nuovi team nel mondiale di Formula 1. Con l'arrivo dei regolamenti 2026 in merito alle power unit, che saranno semplificate e volte alla ...