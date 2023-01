Andrea vuota il sacco su Nicole | “Manata e telefono rotto nell’ultima lite”

Leggi su biccy

(Di martedì 10 gennaio 2023) Durante la puntata di ieri del GF VipMaestrelli eMurgia hanno accennato alle loro litigate tra corna e piatti volanti, ma subito dopo hanno concordato sul non parlarne più. Eppure poco dopo il GF Vip Night la Murgia è ‘esondata come un fiume che esonda‘ ed ha iniziato a sparlare del suo ex facendo delle rivelazioni a Luca Onestini.Maestrelli: nuove confessioni sulle liti con. Dopo la puntata Daniele Dal Moro e Davide Donadei hanno rimproveratodicendogli che avrebbe dovuto raccontare tutto quello che è successo con. Il bel biondo però ha spiegato che non vorrebbe parlare troppo, ma subito dopo ha ricordato unaed un. “Dovevo dire tutto? No, come ho già detto ci sono ...