Andrea Pirlo prossimo allenatore di Lukaku e compagni?

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’ex tecnico della Juve potrebbe essere ildi. La Nazionale del Belgio infatti potrebbe essere affidata adper ripartire. Il nome dell’italiano sarebbe nella short list della federazione belga per sostituire Roberto Martinez che dopo le dimissioni si è accordato con il Portogallo. Il connazionale attualmente guida il Fatih Karagumruk, in decima posizione nella Super Lig turca. L’Het Laatste Nieuws sostiene chesarebbe in corsa con l’ex stella dell’Arsenal Thierry Henry, vicedi Martinez al Belgio, che alcuni senatori della nazionale come Toby Alderweireld e Romeluhanno definito come “la soluzione definitiva”.

Tuttocampo

