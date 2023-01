Andrea Maestrelli | nuove rivelazioni sull’assurdo rapporto con Nicole Murgia

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lunedì 9 gennaio 2023, i telespettatori hanno assistito a dellesconvolgenti., in settimana, aveva parlato in codice al suo amico Edoardo Tavassi. Cosa ha dettoa Edoardo? Il messaggio è stato codificato in diretta e si è capito che il concorrente ha svelato dei dettagli shock sulche aveva con, la sua ex prima ancora di entrare nella casa.ha parlato di corna e di menate, rivelando di essere finito per ben due volte in ospedale. Dopo la diretta con Alfonso Signorini,ha svelato dei nuovi e assurdi dettagli sulla. GF Vip 7,...