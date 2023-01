Ancora rincari sul prezzo della benzina Diesel oltre 2 euro | il governo si attiva

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA –sul. Il monitoraggio mostra mediein salita dopo la fiammata di inizio anno conseguente al rincaro delle accise. La verde ha toccato oggi, in modalità servito, unmedio praticato di 1,965/litro. La media delservito è 2,023/litro (contro 2,016 valore del 5 gennaio), L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::alle stelle: esposto Codacons: a 110 km in autostrada si risparmia fino al 20% Draghi avvisa i Paesi indebitati: male lo spread alto Emissione Bot 14 ...

Milano Finanza

... sia il caso di intervenire e ci siano denari per intervenire' anche suidel carburante, ha ... concordata da tutti gli Stati membri della zona euro nel novembre 2020', si legge. ...... fra guerra, caro materiali e caro materie prime, sia il caso di intervenire e ci siano denari per intervenire", ha detto a Brescia il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parlando deidel ... Carburanti, ancora rincari. Diesel oltre 2 euro Il pieno di benzina costa 8,9 euro in più rispetto a quanto costava a fine dicembre: il calcolo arriva dal Codacons che sottolinea come si possa stimare una maggiore spesa su base annua di circa 214 e ...Bologna, le nuove tariffe in vigore dal 16 gennaio, ma i biglietti già emessi restano validi. La società Marconi Express: «Abbiamo contenuto i rincari». La Lega: un fallimento ...