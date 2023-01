Ancelotti sfida Gattuso in Valencia - Real Madrid | tutti gli allievi di Carletto

Corriere della Sera

Nella semifinale di Supercoppa di Spagna tra Valencia e Real Madrid, Rino Gattuso e Carlosi troveranno di nuovo di fronte da avversari ...Non sarà soltanto la prima semifinale di Supercoppa di Spagna e non sarà soltanto un'occasione di ritrovo per due vecchi amici. No, latra il Real Madrid di Carloe il Valencia di Rino Gattuso è qualcosa di più. A Riad, in Arabia Saudita, teatro dell'evento, si celebrerà il momento della pace dopo un periodo piuttosto ... Gattuso: Ancelotti e i rapporti incrinati, il Milan, la moglie scozzese, le frasi celebri. Chi è il tecnico... Real-Valencia per la Supercoppa iberica non è solo la sfida tra due tecnici italiani, ma anche l’occasione di riabbracciarsi per due amici i cui rapporti negli ultimi tempi non erano idilliaci ...Mercoledì a Riad la semifinale della Supercoppa di Spagna tra il Real Madrid e il Valencia. Il tecnico calabrese ammette che il legame dei tempi del ...