Ancelotti miglior allenatore del mondo nel 2022

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Federazione internazionale di storia e statistica del calcio(IFFHS) ha eletto ufficialmente Carlodelper l’anno. Un riconoscimento scontato per il tecnico emiliano, vincitore alla guida del Real Madrid di ben 4 titoli: Champions League, Campionato, Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna. : LA CLASSIFICA È la terza volta chericeve questo riconoscimento dopo averlo conquistato nel 2007(Milan) e nel 2014(Real Madrid). Dietro di lui si sono piazzati Guardiola,del Manchester City, vincitore della Premier League e giunto in semifinale di Champions League Walid Regragui, attuale ct del Marocco con il quale si e’ classificato quarto ai Mondiali in Qatar. Al quarto posto Jurgen Klopp del Liverpool, ...

Eurosport IT

