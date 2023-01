Ancelotti lascia il Real? Il clamoroso scenario intorno al tecnico

Infobetting

La sconfittail Madrid in testa alla Liga col Barcellona in attesa della sfida tra Xavi e Simeone in programma domani sera al Metropolitano. UNDICI STRANIERIoggi fa la storia: per ..."Gianluca era una splendida persona eun vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro ... Carlosu Twitter: "Ciao amico mio". Marco Tardelli saluta così: "Ciao Luca resterai sempre ... Cacereno-Real Madrid (martedì 03 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Hazard ... Il gallese si ritira dall'attività a 33 anni dopo il titolo vinto in MLS e la partecipazione ai Mondiali con il Galles: il lungo messaggio di commiato sui social.Il Pallone d'oro 2022 pareggia su rigore il vantaggio di Pino, ma il penalty di Moreno costringe i Blancos alla resa. Se i Blaugrana superano l'Atlético Madrid, volano a +3 ...