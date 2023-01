Ancelotti | ' Io e Gattuso abbiamo avuto problemi'

Tutto Napoli

Nella semifinale di Supercoppa di Spagna tra Valencia e Real Madrid, Rinoe Carlosi troveranno di nuovo di fronte da avversari ...Carloe Gennaro. Un legame forte , una conoscenza di lunga data, ricordi bellissimi. Domani a Riad al King Fahd Stadium si troveranno di fronte da avversari in Real Madrid - Valencia, ... Gattuso: "Giornali dicevano che Napoli di Ancelotti non stava bene fisicamente. Non ci parliamo da un... Per tanti anni Gattuso e Ancelotti hanno avuto un rapporto splendido, si consideravano quasi di famiglia. Ma poi sul finire del 2019 qualcosa si è rotto, in concomitanza dell’avvicendamento tra Ancelo ...Real-Valencia per la Supercoppa iberica non è solo la sfida tra due tecnici italiani, ma anche l’occasione di riabbracciarsi per due amici i cui rapporti negli ultimi tempi non erano idilliaci ...